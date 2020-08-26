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Ali Erbaş'ın cübbesine sarığına dil uzatan Mehmet Bekaroğlu'na yazıklar olsun!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesine gelerek incelemelerde bulundu.

Erbaş, selin büyük hasar oluşturduğu ilçe merkezinde esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmet diliyorum, kayıplarımız var bir an önce bulunması için Cenabıhak'tan yardım diliyorum. Devletimiz burada, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışma ile ilçemizin ve afete uğrayan yerlerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz büyük bir çalışma ile inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacaktır." diye konuştu.

Ali Erbaş, "Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız" dedi. Prof. Ali Erbaş'ın Giresun ziyareti sosyal medyanın gündemine ise cübbeyle geldi. Sosyal medya ise Erbaş'ın açıklamaları ve bölgede yardım dağıtması yerine cübbesine takıldı. Hadi Özışık, Perde Arkası'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selin büyük hasar oluşturduğu Giresun'a ziyaretine ilişkin sosyal medyada başlatılan tartışmalara tepki gösterdi.

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