Kovid-19 olunca herkesi yattığı hastaneden uyardı
Elazığ'da korona virüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Üniversitesinde tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği video ile hastalığı hiç ciddiye almadığını, yakalanınca ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlatarak herkesi uyardı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da son haftalarda Kovid-19 vakaları arttı. Elazığ'da ikamet eden Mesut Çetin'de nefes alamama ve yüksek ateş nedeniyle ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Kovid-19 testi yapılan Çetin’in testi pozitif çıktı. Oksijen desteği verilen Çetin, ilk başta ciddiye almadığı Kovid-19 ile ilgili çektiği video ile de herkesi uyardı.