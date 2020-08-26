Fatih Portakal ile ilgili yeni bir idda daha!

Fatih Portakal'ın sürpriz istifası herkesi şaşırtmıştı. Fatih Portakal, FOX TV'den istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

Fatih Altaylı, Portakal için, "bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır" demekle neyi kasdediyordu? Hadi Özışık Perde Arkası programında yeni bir iddia ile istifanın sebeplerini açıkladı. Hadi Özışık, Portakal'ın ayrılığı ile ilgili 3 gündür herkesten görüş aldı. Fatih Portakal kaçtı mı? yoksa istifamı etti ? İşte yanıtı!