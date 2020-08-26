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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni kriz! "Ya tazminatı öde..."

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 15 aylık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından, pandemi döneminde yeniden barışan çift evlerinde beraber sinema filmi çekmişti. Ardından beraber tatile çıkan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yeni bir kriz çıktı.

İddiaya göre Feyza Aktan, oyuncuya 'Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver' diye rest çekti.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı.
Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Feyza Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden Feyza Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz'e resti çekti. Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi. Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti.
Ancak Özcan Deniz bu iddiaları yalanlamıştı. Aslı Enver ise sessiz kalmayı tercih etmiş, cevap vermemişti. Feyza Aktan sık sık kıskançlık krizleri ile gündeme geliryordu. Özcan Deniz'in evliliği bitirmesindeki sebep olarak göstrildi. Bakalım ikili bu krizi aşıp yeniden nikah masasına oturabilecek mi?

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