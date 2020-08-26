Turgay Güler'den olay Ekrem İmamoğlu iddiası!

Turgay Güler, Akşam gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Canlı yayında İmamoğlu ile yaşadığı polemikle uzun süre adından söz ettiren Turgay Güler, "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakında CHP'den istifa eder. Edecek göreceksiniz. CHP'li bir yurtseverden duyduğumu aktarayım! Kılıçdaroğlu İmamoğlu için 'otursun oturduğu yerde' diyormuş. Ama dinletemiyormuş" ifadelerini kullandı. İşte Güler'in yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi "İstanbul'u bir yıl gibi kısa bir sürede perişan eden, eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu denklem dışı kalınca kolları sıvadı. Televizyon kuruyormuş. (Yeri gelmişken söyleyeyim oradan çok pis kokular geliyor ama şimdi sırası değil). CHP İmamoğlu'ndan yaka silkiyor, bin pişman.

Bu yüzden CHP'liler rotayı Mansur Yavaş'a kırdı. Ama onun da çapı belli. Neyse, kendi sorunları. Ama ortada 2023 seçimlerinde aday olmak isteyen o kadar çok isim var ki, yakında birbirlerine girerler. İmamoğlu zaten bir iş yapmıyordu şimdi televizyon kurup şov yapacak. Ali Babacan bu duruma fena bozuk. Benden duymuş olmayın ama 'Babacan'cılarla 'Gül'cülerin arası da kadrolaşma nedeniyle açıkmış. Muharrem İnce 'ben varım ben' diyor. Yazın bir köşeye İmamoğlu yakında CHP'den istifa eder. Edecek göreceksiniz. CHP'li bir yurtseverden duyduğumu aktarayım! Kılıçdaroğlu İmamoğlu için 'otursun oturduğu yerde' diyormuş. Ama dinletemiyormuş. Önümüzdeki günler Türk siyasi tarihi açısından çok sıra dışı gelişmelere gebe." Bakalım Turgay Güler'in bu iddiası doğru çıkacak mı?