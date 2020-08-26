Müge Anlı'da kan donduran itiraf!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. Canlı yayında anne Gülüzar Kılıç'dan öyle bir itiraf geldi ki, herkes dondu kaldı. Anne Gülüzar Kılıç, Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.

Polis yayına gelip hem Gülüzar'ı hem Hami'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki Şiar'ın hem cinsel tacize uğramış hem ölesiye dövülmüş olduğu ortaya çıktı. Anne Gülüzar Kılıç2ın itirafları kan dondurdu. Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşünmüşler.

Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken 9 yaşındaki oğlu Şiar'ın araya girdiğini söyledi. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi. Hami'nin dövdüğü minik çocuğun 'öldüğünü' düşünen anne Gülüzar Kılıç hastanede korkudan ağlamış. Hami ile beraber hastaneye gittiklerini söyleyen Gülüzar Kılıç, "Hami hastanede Şiar'ı öldürdüğünü sandığı için korktuğundan ağlıyordu" dedi.

Hastaneden geldiklerinde Şiar'a yemek yedirmeye çalıştığını belirten Gülüzar, küçük çocuğun yemek yiyemediğini ağzından yeşil sıvılar geldiğini ve yürümeyemediğini itiraf etti. "Uyandığımda Hami dışardan geliyordu. Tuvaletini yapmaya gittiğini söyledi. 20 dakika sonra yangın kokusunu aldık. Hami dışarı çıktığında evi yaktı mı görmedim. Ama yangını görmesi lazımdı" İtiraf bununlada bitmiyordu. Dehşete düşüren bir detay daha ortaya çıktı.

Hami Kıcı, küçük Şiar Kılıç'ı cinsel yönden de taciz etmişti. İşte anne Gülüzar'ın dehşet itirafı: "Hami sopayla Şiar'ı taciz etmeye çalıştı. Engel olmaya çalışınca odunla bana vurdu. Bunu kızlarıma yapmaya çalışmasına izin vermedim. Şiar'ı hastaneye götürmeye çalıştım. Götürürsen kızlarına da aynısı olur diye tehdit etti." Evi yakan kişinin Hami olabileceğini söyleyen Gülüzar'ın itirafları sonrası Hami'yle birlikte canlı yayında gözaltına alındılar.