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FENERBAHÇE

Erol Bulut esti gürledi: Halı sahada oynamıyoruz

Fenerbahçe’nin yeni hocası Bulut, sabah idmanında esti gürledi. Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut zaman geçtikçe sert yüzünü göstermeye başladı. 45 yaşındaki hoca dün sabah idmanında istediğini yapamayan oyuncuları bire bir uyardı.

"Halı sahada top oynamıyoruz"
Taktik idmanda takım ceza sahasına yerleşmişken, sağ kanattan bindiren Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı.

Rodrigues ve Frey de eleştirilerden nasibini aldı
Bulut, "Defans arasına daha fazla koşu yapıp rakip savunmanın dengesini bozmamız gerekiyor" uyarısı da yaptı. Rodrigues ve Frey de eleştirilerden nasibini aldı.

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