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121 dönüm tarla üzerine Sultan Alparslan silüeti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kapsamında, Malazgirt Milli Park Alanı'nın bitişiğindeki alana Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüetini kazıdı. Silüet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki 121 dönüm tarla üzerine traktörle sürülerek oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapındaki silüetinin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıldönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, milli parkın bitişiğine Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında silüetinin kazındığını söylediği belirtildi.

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