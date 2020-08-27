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İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli magandalardan “drift” terörü! İşte o anlar

İstanbul’un Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde iş yeri açılışı için bir araya gelen motosikletli magandalar terör estirdi. Trafiğe kapattıkları cadde ve sokakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, ortalığı dumana boğdu. Bir de marifet gibi sosyal medyada paylaştılar.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak önceki hafta Pazar günü Fatih Topkapı Mahallesi’nde bir grup, açılış için bir araya geldi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruptaki motosikletli bir maganda, Pazar Tekkesi Sokak'ta yanlama yapmaya başladı. Dakikalarca sokak ortasında kendi etrafında dönen sürücü terör estirdi.

İşlek caddeyi trafiğe kapatıp terör estirdiler

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde ise geçtiğimiz Pazar günü motosikletli gruplar yine açılış için bir araya geldi. Gruptaki birçok motosikletli maganda, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümüşsuyu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Magandalar burada dakikalarca yanlama yaparak hem ortalığı dumana boğdu hem de terör estirdi. Şov uğruna çevreye rahatsızlık vererek ortalığı dumana boğan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

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