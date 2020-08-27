Beyoğlu'nda feci olay! Kamyonet oyun oynayan kızı ezdi

Beyoğlu'nda akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü sokağa süratli bir şekilde girdi ve sokağın başında oynayan Mercan’ı çarpıp ezdi.

Ciğeri yırtılan küçük kız yaşam mücadelesi veriyor



Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Gülten Mercan’ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Polis kaçan sürücünün peşinde

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.