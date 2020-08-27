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Çanakkale'de el freni inik unutulan araç denize uçtu ilginç olay cep telefonu kamerasında

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde dün ilginç bir olay yaşandı. Sahil kenarında el freni inik unutulan bir araç denize uçtu.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. El freni inik unutulan bir araç sahil boyunca yavaş yavaş, kaşla göz arasında denize doğru ilerledi. Daha sonra denize düşen araç uzunca bir süre suyun üzerinde kaldı. O anları gören vatandaşlar, yaşanan ilginç olayı saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bir süre suyun üzerinde kalan araç daha sonra dibe doğru batmaya başladı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketi önledi.

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