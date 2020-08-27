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Fatih Portakal kaçtı mı? Yoksa emekli mi oldu

Fatih Portakal, uzun süredir ana haberi sunduğu Fox TV ile yollarını ayırma kararı aldı.

Portakal yaptığı açıklamada ''10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla'' dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fox TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal hakkında bir yazı kaleme aldı. "Son hareketini doğru bulmadım" diyen. Altaylı, "Fatih Portakal için 'Bıraktı' demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacak" demekle neyi kastetti? Hadi Özışık, Portakal’ın ayrılığı ile ilgili herkesten görüş aldı. Portakal’ın gidişi normal bir istifa mı? Yoksa kaçtı mı?

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