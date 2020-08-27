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Edirne'de minibüste maske kavgası! Yumruklar konuştu

EDİRNE'de yolcu minibüsüne maskesiz binen yaşlı adamın, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Bebeğiyle kavganın ortasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Edirne’de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak.. Fakat bu yasağı umursamayan ve minibüse maskesiz binen yaşlı bir adam şoför ve yolcular tarafından uyarıldı.

Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

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