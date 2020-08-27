BIST 1.108
DOLAR 7,33
EURO 8,67
ALTIN 458,10
EKONOMİ

İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı

Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği gaz Türk mühendislerce test edildi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazının test amaçlı yakılışının videosunu paylaştı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar" diyerek bir video paylaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Gram altın 600 lira olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Eylül ayında yeni bir aşımız olacak
Mısır'da seçimleri boykot eden 54 milyon kişinin savcılığa sevk edilmesi kararı alındı
Antalya yürek yaktı! Genç Aziz ilk iş gününde öldü
ABD'li bilim insanlarından koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Almanya arabuluculuğa soyundu! Doğu Akdeniz'deki gemilerini çekmeli
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında gündüz vakti kuyumcudan 11 kilo altın gasp ettiler! O onlar kamerada
Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası hırsızların hedefi oldu aracı yarım milyon değerinde
Çanakkale'de el freni inik unutulan araç denize uçtu ilginç olay cep telefonu kamerasında
Edirne'de minibüste maske kavgası! Yumruklar konuştu
İzmir'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada
Süper Lig 2020-2021 fikstürü! Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray derbi tarihleri