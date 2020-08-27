İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği gaz Türk mühendislerce test edildi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazının test amaçlı yakılışının videosunu paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar" diyerek bir video paylaştı.
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020
Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B