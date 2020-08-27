Giresun Dereli'deki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dereli'de 22 Ağustos'ta şiddetli yağış nedeniyle Akkaya Deresi'nin taşması sonucu kent merkezinde büyük hasar meydana gelmişti.

Selin neden olduğu hasar hızla giderilmeye çalışılırken, o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, ilçenin ana caddesinde akan sel suları ve sürüklenen eşyalar ile çevredekilerin yaşadıkları panik anları yer alıyor.