Salça fabrikasında iğrenç TikTok videosu!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Köseler Mahallesi'nde F.F.'ye ait kaçak salça üretimi yapan işletmede, bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği görüntülere tepki yağdı. Balıkesir Valiliği, sosyal medyada yapılan paylaşımın ihbar olarak değerlendirdi. Mide Bulandıran Salça Fabrikasında Çekilen Tiktok Videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Görüntülerde salça üretimi yapan işletmede çalışan işçi, salça havuzuna çıplak ayaklarıyla girerek dolaşıyor. Domatesleri ayaklarıyla ezdiği düşünülen işçi, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görütüler büyük tepki topladı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde üretim yapan işletmenin faaliyetine valilikçe son verildi. Ekiplerin hijyenik olmayan koşullarda üretilen 8 buçuk ton salçayı imha ettiğini, işletmenin de faaliyetine son verildiğini açıkladı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri ile Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak çalıştırılan tesise baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, salça havuzunda 5 ton dökme ve bidonlarda 3 buçuk ton salça tespit edildi. Toplam 8 buçuk ton salçayı imha eden ekipler, işletmenin faaliyetine de son verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'da twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu: "Mesele halkımızın sağlığı olunca hertürlü önlemi alırız. Balıkesir'de ayakları ile domatesleri ezen şahsın çalıştığı firmaya 13 bin 900 lira ceza kesilmiştir. Firmanın 8,5 ton salçasına ve diğer ürünlerine, belediyemizin desteğiyle imha edilmek üzere el konulmuştur."

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da,

"26.08.2020 tarihinde saat 15.20'de bir internet sitesinde yapılan paylaşımda; Altıeylül ilçesi Köseler mahallesinde hijyenik olmayan şartlarda salça üretimi yapıldığı ve bir çalışanın salça havuzuna ayakları ile girdiği görülmüştür. Sitede yapılan paylaşım ihbar olarak değerlendirilmiştir. Denetlemeler neticesinde salça üretilen yerin F.F.'ye ait olduğu, İşletme Kayıt Belgesinin olmadığı ve kaçak olarak salça üretimi yaptığı tespit edilmiştir. İmalathanede bulunan havuzlarda yaklaşık 5 ton civarında dökme halde 3,5 ton civarında da bidonlarda salça tespit edilmiş ve imha işlemi yapılmıştır."