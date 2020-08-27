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Tayyip Erdoğan'ın halefi kim?

Gazeteci Murat Yetkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halefinin Berat Albayrak olduğunu ima eden bir yazı kaleme almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ilan ettiği tören için "bir halef ilan etme törenine mi tanık olduğumuz izlenimine kapıldım" yorumunu yapıyor Gazeteci Murat Yetkin. Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa konuşmasını keserek Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e değil de damadı Berat Albayrak'a söz hakkı vermesini ve övmesini eleştiriyor.

Yetkin "Erdoğan’a halef kim? Albayrak mı, Soylu mu, başkası mı?" diye soruyor. Kamuoyu ile paylaşılmayan ankete göre Erdoğan'a halef olacak kişilerden birinci sırada Süleyman Soylu yer almakta. Hadi Özışık Perde Arkası'nda konuyu açıklığa kavuşturuyor.

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