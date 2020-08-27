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Çağla Şıkel dans ederken yere kapaklandı! O anlar takipçilerini güldürdü

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya "Sürpriz sonlu" diyen Şıkel, dansın sonunda yere kapaklandı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel, Beyonce’nin Single Ladies (Put A Ring On It) müziğiyle dans ettiği anını Instagram hesabından “sürpriz sonlu” notuyla takipçileriyle paylaştı. Arkadaşı Merve Pınar Odabaşı ile dans ettiği anda düşen Şıkel o anlarda yaşadığı duruma kahkaha atarak karşılık verdi.

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