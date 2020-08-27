Ata Demirer'den ana oğul paylaşımı

Genellikle deniz paylaşımlarında bulunan Ata Demirer, bu paylaşımlarına özel bir kare için ara verdi ve annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi yayınlayan Ata Demirer, mutluluk dolu bu fotoğrafa "Analı oğullu" notunu ekledi

Bir de kalp emojisi ile nazar boncuğu emojileri ekledi.

Ata Demirer'in paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tam bir deniz tutkunu olan ve her yaz mevsimini teknesinde geçiren Ata Demirer, bu sene karantina nedeniyle geç kavuştuğu maviliklerin tadını doyasıya çıkartıyor.

Ünlü komedyen neredeyse hemen her gün dalış ve derinliklerdeki balıklar üzerine videolar ve fotoğraflar paylaşıyor.

Annesine düşkünlüğü ile de tanınan Ata Demirer, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi iki milyona yaklaşan takipçisiyle paylaşan Ata Demirer, mutluluk dolu bu fotoğrafa "Analı oğullu" notunu ekledi ve bir de kalp emojisi ile nazar boncuğu emojileri ekledi.

Fotoğraf takipçileri tarafından ilgi görürken, yorumlar da ard arda geldi.