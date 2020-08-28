Mahir Ünal açıkladı! AK Parti milli bayramlara karşı mı? 15 Temmuz kutlamaları neden ertelenmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'dan gündemdeki tartışmalarla ilgili flaş açıklamalar geldi. Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan Mahir Ünal, "15 Temmuz anmaları iptal edilmezken, 30 Ağustos kutlamaları neden ertelendi? AK Parti milli bayramlara karşı mı?" sorusuna şu cevabı verdi. İşte Ünal'ın o açıklaması...

- Hayır. Karşı olamayız çünkü AK Parti, Cumhuriyet'in kazanımlarının savunucusu ve garantörüdür. Çünkü bu milletin yüzde 52 oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız var. 18 yıldır Cumhuriyetin değerlerini yükseltiyoruz. Burada herhangi bir şekilde milli bayramlarımıza dönük bir durum söz konusu değil. 15 Temmuz hassasiyeti çok sıcak ve taze olmasından kaynaklanan bir hassasiyet. 15 Temmuz bir var oluş ve yok oluş mücadelesiydi.

- 15 Temmuz'u bence milli bayramlarımızın karşısına koymak, Malazgirt'i 30 Ağustos'un karşısına koymak doğru değil. Dediğim gibi bizim milli bayramlarımızla ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. 15 Temmuz kutlamaları da henüz daha 4. yılında olduğu için doğal olarak 15 Temmuz kutlamalarını erteleyemezsiniz. Ama biçim milli bayramlarımız zaten köklü, derin bir tarihi geleneğe yaslanıyor ama diğer taraftan 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanızın toplumsal olarak başka sonuçları olur...