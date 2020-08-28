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AK PARTİ

Süleyman Soylu'dan Giresun'dan iç ısıtan paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da felaket bölgesinde incelemelerde bulundu. Dereli'de yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Soylu, o anlara ilişkin bir de video paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Soylu, beraberindekilerle Dereli'de hasar tespit ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı burada açık, net." dedi.

Soylu, yaşanan büyük afetten en çok esnafın ve yolların zarar gördüğünü ifade ederek, "Şu anda Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Akşam çayını paylaştı

Soylu, Dereli'deki incelemeleri sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Soylu, o anlara ait videoyu "Dereli'de gün, geceye dönerken, bir bardak çayın gönüllerimize işlediği muhabbetle..." notuyla paylaştı.

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