İsmail Saymaz'dan skandal paylaşım! Özür dile İsmail

Sosyal medyada 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi trend topic oldu. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Saymaz, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa “İnşaat ya Resulullah” bir kitap adıdır. Evliya Çelebi’nin “Seyahat ya Resulallah” ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." diyerek kendisini savundu. Sel felaketinin yaşandığı Giresun’a giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı eleştiren İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından “Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var?” diye yazdı.

Bu paylaşımdan saatler sonra da Habertürk’ün “Türkiye’nin en büyük 10 müteahhitlik şirketi” başlıklı haberini “İnşaat ya Resulallah…” mesajıyla paylaştı. O sözler sosyal medyada adeta infial uyandırdı. Saatler içerisinde Saymaz’ın bu paylaşımlarına on binlerce yanıt geldi. Hatta “#ÖzürDileİsmailSaymaz” etiketi Türkiye gündeminde 1. Sıraya kadar yükseltildi. O tweetler arasında İsmail Saymaz’ın attığı iddia edilen Papa Francesco ile ilgili bir paylaşım da dolaşıma sokuldu. Hadi Özışık, Abdurrahman Uzun ile birlikte konuyu Perde Arkası'nda tartıştı.