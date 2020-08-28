Adana'da vahşetin görüntüsü! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar

Adana’nın 100. Yıl Mahallesi’nde bir grup genç tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeği parçalandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İddiaya göre, mahalledeki sokak köpekleri bu gençlerin neden olduğu pitbull saldırılarında ya öldü ya da yaralandı.

Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, pitbullların gençlerin elinden alınmasını ve sokak canlılarına sahip çıkılmasını istedi.