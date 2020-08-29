Nihat Hatipoğlu'na yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi!

İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, Covid 19 tanısıyla tedavi görmeye başladığını duyurdu. Yoğun bakımda olup olmadığı merak edilen Hatipoğlu'nun, oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı. Bu paylaşımından sonra sosyal medyada nefret söylemleri baş gösterdi. Hakarete varan paylaşımlar yapıldı. Hatipoğlu’na karşı başlatılan linç kampanyasının sebebi ne?

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra bu duruma sevinenlere "Hastayım dua istedim" başlıklı köşesinden adeta isyan etti. Hastalığı sürecinde yaşadıklarını okurlarıyla paylaşan Hatipoğlu, kendisine destek verenlere ve dua edenlere teşekkür etti. Hadi Özışık ile Abdurrahman Uzun Perde Arkası programında Nihat Hatipoğlu'nun hedef alınmasını ve linç edilmesini konuştu.