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Yunan F-16'ları gemimizi taciz etti Türk F-16'ları böyle kovaladı

AKDENİZ'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde bu kez jetler karşı karşıya geldi. Yunan F-16'ları taciz girişiminde bulununca Türk F-16'ları karşısına çıktı.

Millİ Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan uçaklarına önleme yapıp uzaklaştırdığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi.

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

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