BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
FENERBAHÇE

Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Erci Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia'dan teşekkür
Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe, silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşinin kurtarıldığını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta alt kata su sızdı intihar ortaya çıktı
Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
Sağlık çalışanlarına ulaşımda iyi haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan kritik aşı uyarısı! Bu sıkıntıyı ülkemiz de yaşayabilir
Yunanistan muhalefet partisi Mera25: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü
Belhanda ve Babel'e yol göründü! Son çare fesih
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Navtex bölgemize gelen Yunan F-16'lar böyle kovalandı!
Hadise ve Benek’in film ve mısır keyfi! Bir Hadise'ye bir Benek'e...
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Ruşen Çakır'ın Medyascope tv'sini kim destekliyor?
Yunus Bülbül'den şoke eden iddia! 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü'
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Nihat Hatipoğlu'na yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi!
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı