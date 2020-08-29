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Hadise ve Benek’in film ve mısır keyfi! Bir Hadise'ye bir Benek'e...

Şarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Hadise Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı. Hadise'nin mısır keyfi paylaşımına beğeni yağdı.

Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak güzel şarkıcının Benek adlı köpekle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Dikkatli takipçileri Hadise’nin poz verdiği köpeğin sahibinin Kaan Yıldırım olduğunu anlamasının ardından ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayan Benek’e ilgi arttı.

Kaan Yıldırım da köpeği Benek için bir sosyal medya hesabı açtı. Bu hesaptan dün akşam yapılan bir paylaşım da büyük ilgi gördü.

‘Hadise ile film gecesi’ başlığını taşıyan paylaşımda Hadise ve Benek’i mısır yeyip film izlerken görüyoruz.

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