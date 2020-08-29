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Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahnede kendinden geçen Tilbe, meşhur danslarıyla sevenlerini bir kez daha eğlenceli anlar yaşandı.

Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları için söyledi. Kendisiyle özdeşleşen dans figürlerini sergileyen ünlü şarkıcı, kıvrak danslarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Konsere "Delikanlım" şarkısıyla başlayan şarkıcı, "Emi", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım", "Sana Değer", "Şivesi Sensin Aşkın", "Haberi Olsun" ve pek çok şarkısını seslendirdi.

Şarkılarına konseri dinlemeye gelenlerin de eşlik ettiği şarkıcı, birkaç parça söyledikten sonra sürpriz yaparak 31 Ağustos'ta konser verecek Berkay'ı seyircilerin arasından sahneye davet etti. Yıldız Tilbe'nin hayranı olduğunu dile getiren şarkıcı Berkay, "Beni Benden Alırsan" ve "Gel Gel" şarkılarını söyledi.

Konseri ön sıralardan izleyen Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, eğlenceli anları Instagram hesaplarında da paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkı söylerken kendinden geçen Tilbe, bir ara kalça dansı yaptı.

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