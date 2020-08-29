BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
YEREL

Yalova'da kuyumcu soydular İstanbul'da otelde yakalandılar

Yalova’da bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın bileklik çalan 2’si kadın 3 kişi İstanbul'da otelde yakalandı.

İhlas Haber Ajansı

Yalova'da İstanbul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya giren 2'si kadın 3 kişi, iş yeri sahibini oyalayarak bir adet altın bilekliği çaldı. 3 kişinin ayrılmasının ardından altın bilekliğin çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yerinin kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişilerin Y.B, B.K. ve E.K. olduğunu ve çevre illerde benzer suçlara karıştığını belirledi. 3 kişinin kuyumcudan hırsızlık yaptıktan Yalova'dan ayrıldığını ve İstanbul'a giderek burada bir otelde kaldıklarını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Otele yapılan baskında Y.B, B.K. ve E.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altın bileklik bulunamazken, bileklik fiyatına yakın miktarda para ele geçirildi.

Yalova’ya getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan yeni açıklamalar
Bakan Varank: Ülkemiz dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezine sahip oldu
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı’nın rakamları gerçek değil
Ali Koç: Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu merkezle yeni bir çığır açacağız
'Baban gözaltına alındı' diyerek 12 yaşındaki çocuğu kandırıp 60 bin liralık ziynet eşyasını aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Navtex bölgemize gelen Yunan F-16'lar böyle kovalandı!
Hadise ve Benek’in film ve mısır keyfi! Bir Hadise'ye bir Benek'e...
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Ruşen Çakır'ın Medyascope tv'sini kim destekliyor?
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı