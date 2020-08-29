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Dünya Elon Musk'ı konuşuyor!

Dünyanın merakla beklediği insan beynine çip takma artık hayata geçiyor!

Elon Musk, nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketi Neuralink'in yıllardır üzerinde çalıştığı beyin implantını tanıtarak bu teknolojinin hafıza kaybından depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi. Çip ayrıca beyne doğrudan müzik yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi sağlama gibi amaçlarla kullanılabileceği daha önce açıklanmıştı. Son dönemdeki araştırmalar, bir kişinin beynindeki nöronların okunabildiğini göstermiş olsa da, mevcut teknoloji sınırlı ve külfetliydi.

Musk'ın tanıttığı 'Link' adlı çip ise bir madeni para büyüklüğünde ve kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı.

Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, çipin bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı. Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek 'harika bir robota' gerek olduğunu dile getirdi. Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı.

Tanıtımın bu kısmında, implant takılan ancak daha sonra çıkarılan bir domuz yer alıyor; bu, çipin güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini gösteriyor. Bataryası 1 gün boyunca yetecek,Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknoloilerden daha yüksek hız vadediyor),Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip,Doğrudan kafatasına entegre olacak,"Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek. Seri üretime geçilip tüketiciye sunulması hedefleniyor,Bir lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanıyor,Cihaz takılırken anestezi ile uyutulmaya gerek kalmıyor,Enfeksiyon riski yok.

Beyin içerisine uzanan kalın kablolar yerine saç telinden ince kablolar var.Büyük kasklar, uzun kablolar, dev sensörler bulunmuyor,Cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor.

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