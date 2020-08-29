BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
İNTERNETHABER TV

Bensu Soral'a nazar değdi! Baş başa tatil hastanede bitti

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi ve apar topar İstanbul’a döndü.

Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Özel bir hastanede yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Soral, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.

Omzundaki yırtık ameliyatla dikilen Soral, iyileşme sürecinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Merak edip arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Spor sakatlanmasından dolayı omzumdan küçük bir operasyon geçirdim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Operasyon 10 gün önceydi, iyileştim bile… Sevgiler”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'dan yeni açıklamalar
Bakan Varank: Ülkemiz dünyanın en büyük dijital dönüşüm merkezine sahip oldu
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı’nın rakamları gerçek değil
Ali Koç: Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu merkezle yeni bir çığır açacağız
'Baban gözaltına alındı' diyerek 12 yaşındaki çocuğu kandırıp 60 bin liralık ziynet eşyasını aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural göbeğiyle sosyal medyada olay oldu!
Denizli'de tarlaları talan eden domuzun yakalanma anları kameraya yansıdı
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Dünya Elon Musk'ı konuşuyor!
Yalova'da kuyumcu soydular İstanbul'da otelde yakalandılar
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı