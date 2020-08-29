Bensu Soral'a nazar değdi! Baş başa tatil hastanede bitti

Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Özel bir hastanede yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Soral, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.

Omzundaki yırtık ameliyatla dikilen Soral, iyileşme sürecinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Merak edip arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Spor sakatlanmasından dolayı omzumdan küçük bir operasyon geçirdim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Operasyon 10 gün önceydi, iyileştim bile… Sevgiler”