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Sosyal medya kısıtlandı mı?

Son günlerin tartışma konularından biri olan ‘sosyal medya düzenlemeleri’ yasalaştı.

Sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma, zararlı içerikleri 48 saat içinde kaldırma gibi yükümlülükler getiren yeni sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim de yürürlüğe giriyor. Tartışmalarda burada başlıyor. Sosyal medya kısıtlandı mı? Sansür mü denetim mi? soruları akıllarda!

Amerika ve Çin arasında nasıl bir teknoloji savaşı var? Dünya teknolojisi savaşları mı başlıyor? Kısıtlamalar neyi kapsıyor. Aysu Mola soruyor, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr Ali Murat Kırık cevaplıyor.

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