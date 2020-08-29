Antalya'da Berna ile babasının üniversite kazanma sevinci

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunu babasıyla birlikte bilgisayar başında öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Bilgisayar başına geçen baba ve kızı Berna, sınav sonucunu öğrenmek için girdiği internet sitesinde sonuç sayfası açılınca büyük bir sevinç yaşadı.

Heyecandan birbirlerinin yüzünü kapatan genç kız ve babası sevinç çığlıkları içinde önce Akdeniz Üniversitesi'nin adresi olan Pınarbaşı Mahallesi'ni gördü. Daha sonra babanın 'Kızım dur bakmam lazım' diyerek Akdeniz Üniversitesi diş hekimliği fakültesini kazandığını söylemesi üzerine baba kız birbirlerine sarılarak sevinç çığlıkları attı.

Yaşadıkları mutluluğu çektikleri video ile sosyal medya hesabından paylaşan diş hekimi adayı Berna, "Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?" diyerek paylaştı. Akdeniz Üniversitesi ise bu soruya kayıtsız kalmadı. Resmi Twitter hesabından paylaşımı alıntılayan üniversite, "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu. Hoş geldiniz" açıklamasıyla paylaştı.