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Başakşehir'de kırmızı alarm! Etrafa ateş açan şahıs Özel Harekat Polisini devreye soktu

BAŞAKŞEHİR'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığındı. Özel Harekat Polisleri apartmana girerken müzakereci polisin şahsı ikna çabaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görev yapan mahalle bekçileri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Bir yandan silahı kafasına dayayan bir yandan da bekçilerden kaçmaya çalışan şahıs çevredeki bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmandakiler ellerini kaldırarak dışarı çıktı

Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Müzakereci polisler de şüpheli şahsı ikna çabalarını sürdürürken Özel Harekat polisleri de apartmana operasyon düzenlemek için hazırlık yaptı. Müzakere çabaları sürerken Özel Hareket ekipleri apartmana giriş yaptı. Bina içinde saklanan şahsın teslim olması yönünde ekiplerin müzakeresi sürüyor.

Havaya ateş açtığı anlar kamerada
Öte yandan şüpheli şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlar ve bekçilerin şahsı kovalaması kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın havaya ateş açtığı ve ara ara silahı kafasına dayadığı görülüyor. Bekçilerin de şüpheli şahsı kovaladığı da görüntülere yansıyor.

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