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MEDYA

Masterchef kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası! Barbaros da var

TV8 yarışması Masterchef Türkiye kulisinde büyük bir kavga patlak verdi. Barbaros ile Berk birbirine girerken, Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası da olaydı.

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü.  Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile Gülşah Suna arasındaki kavga 'edep' üzerinden hayli edepsiz bir şekilde oldu. 

Araya giren Duygu, Gülşah'ı alıp odadan çıkarttı. Hızını ve öfkesini alamayan Esra bu kez takım kaptanı Özgül'e bağırmaya başladı. Özgül'ün kendisinden yana çıkmamasına sert tepki veren Esra, 'Takım kaptanısın müdahale etsene' diye ona çıkıştı. Özgül ise 'Bu takım olayından çıkmış şahsi kavgaya dönmüş' diyerek olgun bir tutum takındı. 

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