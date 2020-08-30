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Şeyma Subaşı Guido'dan neden ayrıldı? İşte sebebi...

Şeyma Subaşı, Nişantaşı'nda alışverış yaparken görüntülenmiş. İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrılık iddialarını doğrulamıştı. Ayrılık haberlerini doğrulayan Subaşı 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.

Subaşı geçtiğimiz aylarda cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine ise sitem etti.

'Mehmet Germiyanlıgil abim olur, 15 yaşından beri tanırım, abim ve sevdiğim bir insan olmasa neden resim koyayım ki, her resmini paylaştığım kişiyle aşk haberi mi olacak, benim zaten erkek arkadaşım çoktur, erkek muhabbetini de severim. Beni 10 erkek, bir tek ben olarak sohbet ederken de görebilirsiniz' dedi.

Subaşı çok gürültü olduğu için Çeşme’deki evini polisin bastığı iddialarını da yalanladı. 'Benim evim yok ki baskın olsun genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım, benden sonra oldu ise onu bilmiyorum, benim evim yok ki baskın olsun' açıklamasını yaptı..

Uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantina döneminin bir kısmını İstanbul'da birlikte geçirmişti.İtalyan sevgilisi Türkiye’ye gelip gidiyordu.

İkilinin ayrılığının ardından, Guido’ya destek mesajları geldi.Guido’nun eski sevgilisinden de, Şeyma’ya kapak gibi ayrıldılar paylaşımı geldi.Bu paylaşım, Şeyma Subaşı’nın bir zamanlar ‘boşandılar’ şeklinde verdiği pozu hatırlattı.

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