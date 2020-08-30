TRT’den '30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel' duygu dolu reklam filmi
TRT, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümüne özel reklam filmi hazırladı. Askere giden gencin aile büyüklerini ziyaretinde geçen diyalog izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Askere giden gencin helallik almak için ziyaret ettiği dedesi ve anneannesi ile aralarında geçen sohbette, şanlı Türk ordusunun önemine dikkat çekildi.
Türk ordusunun tarih boyunca Milli mücadele ruhu ile aldığı zaferlerde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları yad eden reklam filmi; “Zaferler, azim ve cesaret ile kazanılır, birlik ve inançla yaşatılır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun,” ifadesiyle sona eriyor.