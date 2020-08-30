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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece basketbolcu sevgilisinden ayrıldı!

Yasak Elma ile yıldızı parlayan oyuncu Eda Ece bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yeniden yollarını ayırdı. İkili sosyal medyada yer alan fotoğraflarını sildi.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, ilişkilerini noktaladı.Sosyal medyada beraber oldukları fotoğrafları silen eski sevgililer, birbirlerini takipten de çıkardı.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in ayrılması sevenlerini üzdü.En son bu yaz Bodrum tatilinde beraber görüntülenen çift, tatil dönüşü kameralara kavga ederken yakalanmıştı.

Yasak Elma'nın çekimlerine yeniden başlanması ile dizi setine dönen Eda Ece'nin, dizi seti çekimlerinden dolayı sevgilisine de vakit ayıramadığı, çiftin sürekli tartıştığı konuşuluyor.

Sevgilisinden ayrılan Eda Ece sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: “Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar”

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