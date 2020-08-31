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MEDYA

Masterchef Türkiye 30 Ağustos 2020 Berk İlter elendi

Masterchef Türkiye 30 Ağustos 2020 elemesinde kim elendi belli oldu. Emir, Duygu ve Ayyüce ilk elemede kurtuldu. Berk, Uğur ve Gülşah'ın çıktığı ikinci elemede şefler veda eden ismi belirledi. Kimsenin beklemediği isim Masterchef'ten elendi.

Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme gecesi gerilimli geçti. 3 oyunu da kaybeden mavi takımdan 6 kişi elemeye çıktı. Kavgaların patlak verdiği haftada potaya düşen isimler Berk, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu ve Ayyüce oldu. Masterchef'in iki etaplı elemesinin ilkinde yarışmacılardan yaratıcı tabaklar istendi. 

Yaratıcılık oyununda 3 kişi potadan kendini kurtardı. İlk kurtulan tabağı en çok beğenilen Ayyüce oldu. Onun ardından Emir yaptığı iyi tabakla elenmekten kurtuldu. Onların yanına son olarak Duygu çıktı. Berk, Uğur ve Gülşah ikinci elemede perde pilavı yaptı. Potadan ilk çıkan Uğur oldu. Masterchef Türkiye'de bu hafta elenen isim Berk İlter olarak açıklandı. Gülşah, 'Eray'ın onu elesin diye Berk'i potaya gönderdiğini' belirterek kuliste ona tepki gösterdi. 

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