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94. Gazi Koşusu'nu Call to Victory kazandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory kazandı. Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, elinde tuttuğu rekoru geliştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı.

94. kez yapılan yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu koronvirüs salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.

94 yıldır kesintisiz sürüyor

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94.'sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL'yi buldu.

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