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Kerem Tunçeri Aslı Enver hakkında ilk kez konuştu!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, Aslı Enver ile ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajları hakkında ilk kez konuştu.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşkı 'yılın aşkı' olabilirdi ama ifşa edilen mesajlar yüzünden maalesef başlamadan bitti.

Birbirlerini tanıma aşamasından ileriye gidemeyen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri, aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, Aslı Enver ile ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada ifşa edilen mesajları hakkında ilk kez konuştu.

"Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor." şeklinde konuştu.

Aslı Enver ile ilişkiniz, gerçekten ortaya çıkan bu mesajlar sebebiyle mi bitti?
sorusuna ise
"Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık ve evet, pandemi sürecinde iletişimdeydik. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasının hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım'ın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu." diyerek itirafta bulundu.

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