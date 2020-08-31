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MEDYA

TRT spikeri Nilgün Balkaç canlı yayın sırasında bayıldı

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını sunan Nilgün Balkaç, canlı yayında baygınlık geçirdi. İşte Balkaç'ın canlı yayında bayıldığı o anlar;

Büyük Zafer'in 98'inci yıldönümü kutlamaları için TRT Haber'de, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'den özel yayın yapıldı. 4 saat kesintisiz yapılan yayının ardından sıcak havanın etkisiyle TRT Haber'in tecrübeli ismi Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Özel yayın sahada devam ederken, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var” dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, kendinden geçti.

Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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