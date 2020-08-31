Kuzey Kutbu delindi Rusya televizyonu şok görüntüyü çekti

Rusya'nın Arktik bölgesinde gerçekleşen büyük bir patlamanın ardından devasa bir krater ortaya çıktı. Bilim insanları, bu 50 metrelik çukura, yaz boyunca rekor kıran sıcaklıklarla birlikte eriyen donmuş toprağın altında biriken metan gazının patlamasının neden olduğunu düşünüyor.

Aktarılanlara göre, çukur ilk olarak, Temmuz'da konuyla ilgisiz bir işten dönerken Yamal Yarımadası üzerinde uçan televizyon ekibi tarafından tesadüfen fark edildi.

Vesti Yamal Televizyonu'nun keşfinin ardından sahayı araştıran bilim insanlarına göre, buz ve toprak kütleleri patlamanın gücüyle merkez üssünden yüzlerce metre uzağa saçıldı. Bu, 2014'ten bu yana Yamal'da saptanan ve kayıt altına alınan kendi türündeki 17. krater oldu ve söz konusu kraterler arasında en büyüğü olduğu düşünülüyor.

Rusya televizyonu o deliği görüntüledi.