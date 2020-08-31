Mazhar Alanson'un konseri iptal olunca Yandım şarkısı TT oldu

Mazhar Alanson sosyal medyanın gündemine iptal olan konserleri ile girdi. İddiaya göre daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle hayran kitlesini kıran Mazhar Alanson bu yüzden 'sıfır' çekti.

Bu iddialar twittera taşınırken, ünlü sanatçının 25 ay önce yaptığı Selanik, Anıtkabir ve Fatih açıklaması hatırlatıldı. Bir çok kişi o açıklama sebebiyle Mazhar Alanson'u yeniden hedefe koydu.

Mazhar Alanson'a destek verenler ise sanatçının 'Yandım' şarkısını paylaşarak karşılık verdiler. Mazhar Alanson bu şarkıyı Medine'de yazmaya başladığını ve Kabe ile noktaladığını söylemişti.