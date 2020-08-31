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Mazhar Alanson'un konseri iptal olunca Yandım şarkısı TT oldu

BODRUM'da Mazhar Fuat Özkan grubunun yapacağı konser iptal oldu. İddiaya göre konser yeterli bilet satışı olmadığı için iptal edildi. Mazhar Alanson twitterda TT olurken, konsere ilginin olmaması sanatçının 'Yandım' şarkısının hikayesi ile Atatürk sözlerine bağlandı.

Mazhar Alanson sosyal medyanın gündemine iptal olan konserleri ile girdi. İddiaya göre daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle hayran kitlesini kıran Mazhar Alanson bu yüzden 'sıfır' çekti. 

Bu iddialar twittera taşınırken, ünlü sanatçının 25 ay önce yaptığı Selanik, Anıtkabir ve Fatih açıklaması hatırlatıldı. Bir çok kişi o açıklama sebebiyle Mazhar Alanson'u yeniden hedefe koydu. 

Mazhar Alanson'a destek verenler ise sanatçının 'Yandım' şarkısını paylaşarak karşılık verdiler. Mazhar Alanson bu şarkıyı Medine'de yazmaya başladığını ve Kabe ile noktaladığını söylemişti. 

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