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EĞİTİM

Yeni eğitim-öğretim yılı 'uzaktan' başladı! İlk zili Ziya Selçuk çaldı 18 Eylül'e kadar sürecek

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çaldı.

Selçuk, açılış konuşmasında, "Bugün çok özel bir gün oldu. Ders programımız hazır. Bütün öğretmenlerime kolaylıklar diliyorum ve hayırlı olsun diyorum. Uzaktan eğitim uygulaması 18 Eylül'e kadar sürecek" dedi. 

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

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