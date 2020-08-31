MasterChef'te şoke eden veda! Gözyaşları sel oldu

16 yarışmacının mücadele ettiği, TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı Emir, Duygu, Ayyüce, Uğur, Berk ve Gülşah elenmemek için mücadele etti. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. İki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak tabağı en az beğenilen 3 yarışmacı eleme finali oyunu oynadı.

Her oyunda şampiyon olabilmek adına büyük mücadele gösteren yarışmacılardan eleme adayı olan 6 isim bugün market bölümünden aldıkları ürünler ile en iyi yemeği hazırlamaya çalıştı. Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. 6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Uğur gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu. Final bölümünde perde pilavı hazırlayan yarışmacılardan Berk İlter’in tabağı ise en az beğenilen tabak oldu ve MasterChef’e veda etti.