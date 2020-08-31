Prenses Diana nasıl öldü? İngiliz ajandan korkunç itiraf!

Lady Diana'nın tek kadın kurbanı olduğunu söyleyen Hopkins'in açıklamaları şoke etti.

“Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi” açıklamasında bulundu.

İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası:

Lady Diana hem Birleşik Krallık hem de tüm dünya için hafızalara kazınmış bir isim. Prenses Diana, ölüm yılı 31 Ağustos 1997'den bu yana hala çok konuşulan bir insan.

Ölümünün ardındansa cevaplanmamış pek çok soru bırakmıştı.

Geçirdiği trafik kazası, Dodi Al Fayed ile ilişki dedikoduları ve daha fazlasını gündeme getirmişti.

Lady Diana ile evli olması ya da ettiği sadakat yemininin Prens Charles için herhangi bir önemi yoktu.

Evli bir kadın olan Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisine devam ediyordu.

Bunu öğrenen Diana, sessiz kalmayacak, kraliyet ailesinin en önem verdiği konu olan gizliliği ihlal edip tam tamına 22,8 milyonun izleyeceği o meşhur BBC röportajında her şeyi anlatacaktı

O gün tüm dünya varlığın, şatonun ve zenginliğin içindeki mutsuz kadını görmüşlerdi. Lady Diana ile acılarının bile ortak olduğunu anlayıp, onu daha çok seveceklerdi. Ancak bu durum Kraliyet Ailesi için geçerli değildi. Bu röportaj boşanmayı da beraberinde getirdi.

Boşanmanın ardından yeniden özgürlüğüne kavuşan Diana,Dodi Al Fayed ile görüşmeye başladı.

Birlikte yaz boyu tatil yapan çift, paparazilerden rahatsız olup Paris'e gittiler. İşte korkunç kaza o gece gerçekleşecekti. Lady Diana ve Dodi, Ritz Otel'den çıktıklarında, onları büyük bir paparazi ordusu bekliyordu. Önlerinden geçip arabalarına yürüdüler.

Paparazilerden kaçmak isteyen alkollü şoför, yolu karıştırdı ve hızla bir tünele girerken kaza yaptı!

Kaza haberi duyulur duyulmaz, Diana'nın bir suikaste kurban gittiği iddiaları konuşulmaya başladı

Zaten, kraliyet ailesi tarafından, yavaş yavaş politik bir güç elde etmesi ve sevgilisi Dodi ile de finansal özgürlüğüne kavuşacak olması rahatsızlık vermeye başlamıştı

Tesadüfe bakın ki Diana'nın hamile olduğu ve evlenmek üzere oldukları haberleri ölümlerinden kısa süre önce manşetlerde yer almıştı

Lady Diana'nın Kraliyet Ailesi'nin varlığına tehdit oluşturacak davranışlarına, kaza sonrası üstü örtülmüş sorular da eklenince, suikast söylentileri hızla yayıldı.

Öncelikle Ritz Otel'den çıkışları sırasında izlenen görüntülerde, iddia edildiği gibi şoförün sarhoş olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Diana, Dodi ve şoförün ölümüyle sonuçlanan korkunç kaza, gece yarısı bir tünelde gerçekleştiği için ne olup ne bittiği tam olarak bilinmiyor. Ancak emekli ingiliz ajanından bir itiraf geldi:



80 yaşındaki Emekli İngiliz ajanı Hopkins, bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi” açıklamasıyla tarihe geçmiş oldu.

"38 yıl M15 için çalıştım. Hem makine mühendisi hem de mühimmat uzmanı olarak eğitildim.

1973-1999 yılları arasında İngiliz istihbarat servisi için Prenses Diana dahil olmak üzere 23 suikast girişiminde bulundum. Diana tek kadın kurbanımdı. Ayrıca o Kraliyet Ailesi'nde öldürdüğüm tek kişiydi. Prenses Diana'ya suikast için çok kararsız kaldım.”