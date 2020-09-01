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MAGAZİN

Murat Övüç'ü dövdüler! Zaza Enden, karısına 'o...pu' dediği için Övüç'ü tokatladı

Sosyal medyada yaptığı aykırı paylaşımlarla fenomen olan ve birçok tartışmanın odağında yer alan Murat Övünç'ü tokatladılar. Marmaris'te eski basketbolcu Zaza Enden, eşine 'o...pu' dediğini iddia ettiği Murat Övüç'ü kameralar karşısında tokatladı. İşte o anlar...

Murat Övüç'ün, Marmaris'te bir mekanda oturduğu sırada bir kişi tarafından tokatlandığı görüntüler olay oldu. Övüç'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri çeken kişinin de 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu olduğu iddia edildi.

Görüntülerde Zaza Enden, "Sen benim karıma o...pu mu dedin" diye sorduktan sonra Murat Övüç'e tokat atıyor. Övüç’ün de Zaza Enden'e “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu. Görüntülerde Murat Övüç'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.

'Şaka yaptık' diye açıklama yaptı...

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Murat Övüç, o anların eski basketbolcu Zaza Enden ile bir şakalaşmanın sonucu olduğunu ileri sürdü. Övüç yaptığı açıklamada, "Espriyi yanlış anlamışsınız. Zaza Abi, eşi Işıl benim can dostlarım. Biz orada espri yapıyoruz" dedi.

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