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Sancaktepe'de markette feci olay! Kadın çalışanları yumrukladı

SANCAKTEPE’de müşteri olduğu iddia edilen kişi marketteki iki kadın çalışana yumruklarla saldırdı. Market çalışanları ile diğer müşteriler saldırganı durdurmaya çalışırken feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de yaşanan olayda, müşteri olduğu değerlendirilen bir şahıs ile marketteki kadın çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahıs, tartıştığı kadın çalışanın üzerine yürüdü, ardından bir anda yumruklarla saldırmaya başladı.

Marketteki diğer kadın müşteriler saldırgan şahsı durdurmaya çalışırken, diğer market çalışanı da arkadaşını savunmak için şahsa saldırdı.  O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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