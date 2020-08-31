Yeni eğitim yılı nasıl geçecek? Bakan Selçuk anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da "MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı"nda konuştu. “18 milyona yakın öğrenci, bugün 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı EBA TV üzerinden yayımlanan derslere başlıyor. İlk ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var.

Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var. Canlı sınıflarımız var. Bütün öğrencilerimiz için kurallar ve ders çizelgeleri ortaya konuldu. Bütün öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.